الفيتوري يدعو الناخبين للتعامل مع الانتخابات كأمر واقع

دعا المحلل السياسي مصطفى الفيتوري الناخبين للتعامل مع الانتخابات على أنها أمر واقع وكأنها ستتم غدا.

وقال الفيتوري في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “الصلاة بمن حضر والإنتخابات بما توفر” لا يبدو أن القاعدة الدستورية وقانون الأنتخابات سيتم أنجازهما بحلول 1 أغسطس أي بعد 4 أيام وهذا طلب المفوضية لتتمكن من إنجاز الانتخابات في موعدها وهو 24 ديسمبر.

وأضاف الفيتوري “لن يغادر المرتزقة والقوات الأجنبية الأراضي الليبية بحلول 24 ديسمبر وهذا أحد مطالب الملتقى السياسي الليبي لإجراء الإنتخابات وإن لم يكن شرطا جازما” وتابع “لا يبدو أن بنود وقف إطلاق النار التي من بينها فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة وتبادل المعتقلين والأسرى ــ لا يبدو أن أي من هذا سيتم قبل 24 ديسمبر”.

وأردف الفيتوري “لا يظهر في الأفق ما يفيد أن الميزانية في صورتها الأخيرة سيتم إقرارها وتقنين صرفها”.

وأردف الفيتوري لهذه الأسبا “قد نجد أنفسنا ننتخب بما توفر رغم قصوره تماما كما يصلي الإمام بمن حضر فلا يجوز أن ينتظر من تأخر” لذلك “علينا نحن الناخبين أن نتعامل مع الإنتخابات على أنها أمر واقع وحقيقة وكأنها ستتم غدا رغم كل الشكوك التي تداهمنا ونراها شاخصة أمامنا” لهذا “سجلوا لتنتخبوا في ديسمبر أو سواه”.

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