القطراني يبحث مع بوفرنه إمكانية اعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بمناطق سهل بنغازي

ليبيا – التقى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني أمس الإثنين بوزير التخطيط بحكومة الوحدة فاخر بوفرنه.

الجانبان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الاشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي، سواء من الناحية الفنية أو المالية، بالإضافة الى ما يمكن اتخاذه من إجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل، لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة.

وتباحث الطرفان حول إمكانية اعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي؛ بحيث يتم إنعاش المشاريع الزراعية والانتاجية المتعسرة، والنظر في إمكانية إطلاق مشاريع أخرى تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية، ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة.

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