«الدبيبة» يبحث مع مجموعة العمل الاقتصادية مسار اعتماد الميزانية العامة 

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا في طرابلس، بشأن مسار اعتماد الميزانية العامة لسنة 2021 مع مجموعة العمل الاقتصادية.

وأوضح حساب حكومتنا، على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن “الاجتماع ضم كلًا من نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية والسفير المصري ومنسق البعثة الأممية، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب وعدد من الوزراء”.

وكان مجلس النواب، قد دعا في وقت سابق اليوم لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل للرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات، كما ستم خلال تلك الجلسة أيضًا التصويت على مشروع الميزانية وقانون الانتخابات.