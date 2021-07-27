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ترتيب جامعة بنغازي محليا وعربيًا وعالميًا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أعلنت جامعة بنغازي اليوم الثلاثاء أنها حققت الترتيب الأول محلياً بين نظيراتها من الجامعات الليبية.

وأضافت الجامعة عبر حسابها على “فيسبوك” أنا تحصلت كذلك وفق إصدار التصنيف الأسباني الويبوماتركس للجامعات نسخة يوليو 2021 على الترتيب 161عربياً و152 أفريقياً و3715 عالمياً.

وأشارت جامعة بنغازي إلى أنها تقدمت في ترتيبها عالميًا من 4046 إلى 3715.

وأفادت جامعة بنغازي أنه كانت أول ثلاثة مراكز محلياً في الجامعات الليبية هي الأول جامعة بنغازي، والثاني جامعة طرابلس، والثالث جامعة مصراتة.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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