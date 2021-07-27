الفارسي: نحن لسنا كتونس ولا منقذ لنا إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي “نحن لسنا كتونس، نحن سلاح منفلت، وضغط شديد تحمله المواطن ودفع أثمان الحرية والديمقراطية من لحم ودم، نحن لدينا موارد تم نهبها من طبقة فاسدة، والمواطن نفد صبره”.

الفارسي أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نحن لا منقذ لنا إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر”.

وتابعت: “نحن ليبيا التي كتب علي شعبها وأجيالها كل هذا العناء وما زلت صابرة، اللهم يسر لتونس أمرها ودلَّ حكامها على خير سبيل، وانظر إلينا جميعًا بعين رحمتك”.

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