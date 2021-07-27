البعثة الأممية تعلن نتائج اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية مع الحكومة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نتائج اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية مع حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان ومصرف ليبيا المركزي.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، ممثلين بمنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم اجتمعوا أمس الاثنين برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

وحثّ الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية. وأكدوا مجدداً دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.