المستشار عقيلة صالح: إذا تأخرت الانتخابات ستعود ليبيا لـ”المربع الأول”

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ليبيا ستعود إلى “المربع الأول” والاضطرابات التي حدثت في 2011، إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في ديسمبر

وأضاف المستشار في مقابلة مع وكالة رويترز، “لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق، وثمّة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وقال “إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلّتين”.

وتابع ” لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة وميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار (22.15 مليار دولار) كبيرة جدا، وأتوقع الموافقة على 80 مليار دينار.

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