السعيدي: زيارة الدبيبة إلى المنطقة الجنوبية لها أهداف شخصية وليس لحل مشكلات مدن الجنوب

اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة إلى المنطقة الجنوبية لها أهداف شخصية وليس لحل مشكلات مدن الجنوب.

وفي سياق متصل قال مدير مكتب الإعلام ببلدية سبها صلاح إبراهيم، إن زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خيّبت آمال السكان الذين كانوا ينتظرون فرصة الحديث معه واطلاعه على جزء من معاناتهم، واقتصرت زيارة رئيس الحكومة على المرور على مبنى قاعة الشعب الواقع في الطريق بين المطار وجامعة سبها، حيث أجرى اجتماعا مع شخصيات ونخب اعتبارية وزار حي عبد الكافي ثمّ غادر.

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