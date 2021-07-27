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المهدي : نسبة المصابين الحقيقية بالجفرة تفوق ما هو مسجل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس فرق الرصد والتقصي بالجفرة الدكتور، عبد اللطيف المهدي، لقناة ليبيا أن الانتشار الكبير للحالات المصابة جاء بسبب كون بلدية الجفرة نقطة عبور للمسافرين غربا وشرقا وجنوبا، وأن انتشار الوباء في أي منها يؤثر مباشرة على الجفرة، لافتا إلى أن النسبة الحقيقية تفوق ما هو مسجل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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