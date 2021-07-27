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بليحق: مجلس النواب سينجز البنود المتعلقة بالميزانية وقانون الانتخابات الرئاسية الإثنين القادم

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس سينجز الإثنين المقبل 4 ملفات مهمة.

بليحق وفي تسجيل مرئي لقناة ليبيا المستقبل قال: مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد المخول بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة في كافة شؤون البلاد، لا سيما الانتخابات القادمة. مؤكدًا أن مجلس النواب سيوفي بالتزاماته في هذا الصدد في موعدها المحدد في الـ 24 من ديسمبر القادم.

وأشار بليحق إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح دعا أعضاء البرلمان لحضور جلسة الإثنين القادم التي سيتم فيها التصويت على الميزانية، وإصدار قانون الانتخابات  والدوائر الانتخابية ومنصب المخابرات العامة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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