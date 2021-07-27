شكشك يناقش سبل استكمال مشاريع العزل المتوقفة التي يشرف عليها جهاز الطب العسكري

ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الإثنين مع المدعي العام العسكري، ومدير إدارة مشروعات الطب العسكري، لمناقشة تعثر استكمال مراكز العزل التي تنفد من قبل جهاز الطب العسكري، لإمكانية الاستفادة منها في ظل ارتفاع الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

المجتمعون اتفقوا بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على استكمال هذه المشاريع، لا سيما تلك التي وصلت إلى نسب إنجاز عالية.

وتم على هامش الاجتماع الوقوف على الوضع الوبائي بمدينة ترهونة، من خلال مدير فرع الديوان بالمدينة، وعلى إثر ذلك تم التواصل مع وزارة الصحة للقيام بإجراءات عاجلة لتجهيز قسم الإيواء “رجال” بالمستشفى التعليمي بالمدينة لإيواء المصابين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك.

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