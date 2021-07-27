“مجموعة العمل الاقتصادية”: إحراز تقدم في الميزانية خطوة مهمة للتسوية السياسية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، بالرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية، لمناقشة أزمة الميزانية وبحث الخيارات المتاحة لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد.

وشارك في الاجتماع ممثلو مجموعة العمل الاقتصادية، وهم منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زيننغا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والمبعوث الأمريكي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والسفير المصري ثروت سليم، إضافة إلى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حثوا حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والجهات الليبية الفاعلة الأخرى على إيجاد حلول وسط تتسم بالواقعية ووضع الأسس لتدابير تساعد في المضي قدماً في توحيد البلاد وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار الرؤساء المشاركون إلى أن إحراز تقدم في الميزانية يمكن أن يكون بمثابة خطوة مهمة نحو تسوية سياسية إضافية وتوافق في الآراء تبرز الحاجة إليهما بشكل ملحّ في هذه المرحلة من العملية السياسية.

وأكد الرؤساء المشاركون مجدداً دعم المجتمع الدولي للمساعدة في الدفع قدماً بهذه الجهود.