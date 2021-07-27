عمران: ما حدث في تونس سيكون له تداعيات أمنية وسياسية على المشهد الليبي

ليبيا – أكدت عضوة هيئة صياغة الدستور نادية عمران أن ما حدث في تونس سيكون له تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية على المشهد الليبي.

عمران وفي تصريح لموقع ” عربي 21″ القطري أمس الإثنين قالت :”صمت الحكومة الليبية حتى الآن بشأن الأحداث في تونس يأتي في إطار الانتظار وتقدير الوضع التونسي، واستيضاح الرؤية هناك، كون إرهاصات قرارات الرئيس التونسي لم تتبلور بعد، وسيتبعها بقرارات أخرى تجعل من الحكمة التأني الآن”.

وأضافت: “نعم هناك مقارنة لمطالبات المجلس الرئاسي السابق بتجميد مجلس النواب؛ لأن أساسها أداء البرلمان السيئ في كلا البلدين، وإن كان يبدو أن هناك من يغذي هذه الأحداث محليا ودوليا، ومن المتوقع جدا إذا استمر أداء البرلمان على نفس الوتيرة، خاصة في ظل عدم انفراج أزمة انتخابات 24 ديسمبر، فسيكون له تداعيات أكبر”.

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