المستشار صالح: حلّ الأزمة الليبية مرهونٌ بانتخاب رئيس للدولة

رأى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن ما يشغله حاليًا هو عودة الاستقرار إلى ليبيا، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أكثر من التفكير في الترشح لمنصب الرئيس.

وأكد “صالح”، في حوار أجرته معه صحيفة “اليوم” السعودية، أن حل الأزمة الليبية مرهونٌ بانتخاب رئيس للدولة من الشعب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإقامة المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى خلافات أعضاء لجنة الحوار، حيث يريد كل منهم تحقيق رغبة من يمثله.

وعرج رئيس مجلس النواب إلى الدور الأممي المتمثل في البعثة الأممية في أن لها دورًا كبيرًا وتعلم أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لكن لم ير عملاً واضحًا منها؛ لتنفيذ مخرجات المؤتمر فيما يخص خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وعن أسباب رفض مجلس النواب الميزانية المقترحة من الحكومة؛ أوضح المستشار صالح أن السبب يأتي في تقديرها بمبالغ كبيرة لا تتناسب والمدة الباقية للحكومة ولم تفصّل تفصيلاً واضحًا لأبوابها، مع عدم وجود أجهزة رقابية تُراقب الحكومة في أوجه الصرف، نافيًا التقارير الإعلامية بأن هناك خلافات بين مجلس النواب والحكومة.

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