المستشار صالح يدعو إلى جلسة الإثنين المقبل للتصويت على قانون الميزانية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، كافة أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الإثنين القادم، والتي سيتم فيها التصويت على قانون الميزانية وقوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية حسبما صرح به اليوم المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

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