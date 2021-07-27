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المستشار صالح يدعو إلى جلسة الإثنين المقبل للتصويت على قانون الميزانية

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، كافة أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الإثنين القادم، والتي سيتم فيها التصويت على قانون الميزانية وقوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية حسبما صرح به اليوم المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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