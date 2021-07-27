المستشار صالح يدعو إلى جلسة الإثنين المقبل للتصويت على قانون الميزانية

دعا رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، كافة أعضاء البرلمان لحضور جلسة يوم الإثنين القادم، والتي سيتم فيها التصويت على قانون الميزانية وقوانين الانتخابات والدوائر الانتخابية حسبما صرح به اليوم المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
هذا ما قاله صالح بشأن ترشحه لرئاسة ليبيا
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
المستشار صالح: حلّ الأزمة الليبية مرهونٌ بانتخاب رئيس للدولة
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
بعد مداهمة .. الكشف عن ملابسات مقتل ” الكاني ” في بنغازي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
«الدبيبة» يترأس اجتماع مجلس صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
أضف تعليقـك