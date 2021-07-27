الداخلية تدعو للتقيد بساعات حظر التجول

دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التقيد بساعات حظر التجول حفاظا على صحة وسلامة الجميع من وباء كورونا حسبما أوردت منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك”.

وأصدر مجلس الوزراء أمس الاثنين قرارا يقضي بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

ويقضي القرار رقم 228 لسنة 2021 بقفل جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وبموجب القرار لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة كما يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 178 و179 لسنة 2021 بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم للقرار.