حزب «قلب تونس»: قيس سعيد أصاب في قرار تجميد البرلمان

أفاد رئيس كتلة حزب “قلب تونس” بالبرلمان، أسامة الخليفي، بأن حزبه كان قد نبه من نقل صورة سيئة عن مجلس نواب الشعب و«تقبيحه» عبر تعامل النواب مع بعضهم البعض، مؤكداً أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أصاب في قراره الأخير بتجميد البرلمان.

وشدد «الخليفي»، في تصريحه على قناة «التاسعة» مساء الإثنين، على ضرورة ألا تتواصل صورة البرلمان على ما هي عليه الآن، معرباً عن ارتياح حزبه لتحمل رئيس الجمهورية للمسؤوليه وقيادته للمرحلة.

وأوضح أن حزب “قلب تونس” كان مساندا للحكومة مع بقية مكونات الحزام السياسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن الحكومة فشلت في إدارة الوضعية الحرجة التي هي نتيجة تراكمات عديدة.

وأكد المتحدث، أن حزبه يساند كل مطالب التونسيين المشروعة، مذكراً أنه نبه منذ مدة من خطورة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد .