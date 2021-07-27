بليحق: المجلس سيفي بالتزاماته من أجل إجراء الانتخابات في موعدها

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن البرلمان هو الجسم الشرعي الوحيد المخول بإصدار التشريعات الخاصة بشؤون البلاد، مؤكدا في تصريح له اليوم أن مجلس النواب سيقوم بالوفاء بكافة التزاماته من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا