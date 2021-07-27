اتفاق ليبي إماراتي على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة

وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة مذكرة تفاهم مع نظيره الإماراتي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، احتضن اليوم الثلاثاء، لقاءً ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري ووكيل وزارة المواصلات خالد السويسي ورئيس هيئة الموانئ عمر الجواشي ومدير مكتب شؤون ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة الصديق اللب ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبي محمد الرعيض ووفد الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد الغرف الإماراتية، والأمين العام للاتحاد حميد محمد بن سالم وعدد من رؤساء ومدراء كبرى الشركات الإماراتية.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تنظيم لقاءات مشتركة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية ودعم الغرف التجارية بهدف خلق فرص استثمارية وعقد شراكات بين القطاع الخاص لدى البلدين.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين اتحادي غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين لدعم وتشجيع المبادرات والأنشطة التجارية والارتباط الصناعي بين الشركات والمؤسسات الخاصة، وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية بشكل عام والتجارية والصناعية على وجه الخصوص، وتمكين الغرف التجارية بالبلدين من التواصل والتنسيق فيما بينها نحو خلق شراكات عمل واعدة وفرص تجارية مناسبة لقطاع الأعمال بالبلدين.