السايح: المجتمعون في روما سيرسلون مقترحاتهم إلى البرلمان

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المجتمعين في روما صوتوا على تشكيل لجنة لمناقشة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، حتى يتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.

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