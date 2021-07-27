ليبيا الان

السايح: المجتمعون في روما سيرسلون مقترحاتهم إلى البرلمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المجتمعين في روما صوتوا على تشكيل لجنة لمناقشة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، حتى يتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك