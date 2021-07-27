عقيله صالح: ليبيا ستعود إلى المربع الأول إذا تأجلت انتخابات ديسمبر

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية، وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلّتين.

وأضاف صالح في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات 2011 إذا تأجلت الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في ديسمبر.

وتابع: لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هناك ثمّة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي، مردفا: “لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة”.

وأوضح عقيلة صالح أن “ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة جدا، وأتوقع الموافقة على 80 مليار دينار”.