برلماني: لهذا السبب نعترض على إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما

أعرب عضو مجلس النواب وعضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية عبدالهادي الصغير عن انزعاجه من بيان البعثة الأممية بشأن إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما، مضيفاً بأنه لم يتم الاتفاق على ذلك .

وبين الصغير المشارك في اجتماعات روما في تسجيل مصور أن من يحق له سن التشريعات الانتخابية هو مجلس النواب، مشيراً إلى تواصلهم مع مجلس الدولة في عديد الحوارات وتنتهى بالوصول إلى طريق مسدود لعدم رغبة مجلس الدولة إجراء انتخابات 24 ديسمبر، مؤكدا حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد .

وأكد الصغير بدء الاجتماعات التشاورية والتي من المقرر أن تتواصل حتى بعد غد الخميس .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت أمس الاثنين على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي وحثت مجلسي النواب والدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.