المستشار صالح: ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011 إذا تأجلت انتخابات ديسمبر

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011 إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

صالح وفي تصريحات خاصة لوكالة “رويترز” نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أنه لا يريد أن يرى المزيد من الانقسام، محذرًا من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

واتهم حكومة الوحدة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدًا أنها تحولت إلى حكومة طرابلس، ومطالبًا إياها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين المحلتين.

كما أكد أن هدف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، وتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينار.

وأضاف أن الرئيس هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، مؤكدًا على وجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وختم عقيلة صالح تصريحاته بالقول: “ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75 فلدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت”، مؤكدًا رفضه للمساومة.

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