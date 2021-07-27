أوحيدة: السلطة التنفيذية الليبية والمعينة بإرادة دولية لن تستطيع أن تقوم بما قام به قيس سعيد

أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الوضع في تونس يختلف تمامًا عنه في ليبيا، كون مؤسسات الدولة في تونس متماسكة، والرئيس منتخب، وهناك دستور معتمد يخوله التدخل في الوقت المناسب لحسم أي صراع أو خطر داخلي، والسيطرة على الموقف، في دولة مدنية تحتكر فيها الدولة السلاح، ومؤسساتها الأمنية والعسكرية تخضع لرأس هرم الدولة، وكل هذا منعدم في ليبيا.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أمس الإثنين، أوضح أنه نظرا لطبيعة الوضع في ليبيا، وانتشار السلاح، واتساع رقعة البلاد، فلن تستطيع السلطة التنفيذية المعينة بإرادة دولية القيام بما قام به قيس سعيد.

أما فيما يتعلق بمباركة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لما حدث في تونس، قال عضو مجلس النواب: إن هذا يتناغم مع فرحة وتمنيات كثير من الليبيين بإنهاء هيمنة الإخوان على العاصمة ومؤسسات الدولة.

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