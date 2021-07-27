وزارة التعليم العالي تقرر إغلاق 20 جامعة وكلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق عدد 20 جامعة وكلية نظرا لعدم توفر معايير الجودة المطلوبة بها.

ودعت وزارة التعليم العالي الطلاب الدارسين بالجامعات والكليات التي تقرر إغلاقها والبالغ عددهم 2249 طالب وطالبة الاتصال باللجنة التي ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن قرار إغلاق الجامعات والكليات جاء بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 22لسنة2021 بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم 63 لسنة 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية.