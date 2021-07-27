النعاس: لن يهبّ الشعب للدفاع عن الدستور إذا كان مجرد “إطار شكلي”

علقت نائب أول رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية”، فيروز النعاس، على الأحداث التونسية الأخيرة، معتبرة أنه إذا كان الدستور إطارًا شكليًا لادعاء الديمقراطية فلن يهب الشعب للدفاع عنه.

فيروز، وعبر حسابها بموقع تويتر، قالت: “وعي الشعوب بأهمية الدستور وبأنه الحامي للديمقراطية والسبيل لحل الخلافات السياسية عبر آليات سلمية هو ما يمنع أيا كان من التفكير في الانقلاب على الدستور”.

وأوضحت؛ “أما إذا كان الدستور مجرد إطار شكلي لإدعاء الديمقراطية فلن يهب الشعب للدفاع عنه وسيرحب بأي تعدي عليه تحت غطاء تصحيح المسار”.

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