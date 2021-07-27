ليبيا الان

الشهيبي يدعو إلى استمرار فتح سجل الناخبين طوال أغسطس المقبل

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اعتبر  العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، أن ارتفاع أعداد المسجلين في سجل الانتخابات، دليل على ارتفاع الوعي بضرورة وأهمية التسجيل.

الشهيبي، وفي تغريدة عبر  حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال: إن “الزيادة المضطردة في عدد المسجلين بالسجل الانتخابي خلال الأيام الأخيرة أمر مبشر ودليل على زيادة علم الناس بفتح سجل الناخبين ووعيهم بضرورة التسجيل”.

وأوضح أنه “بما أنه لم يتم إقرار قانون الانتخابات بعد فلا يوجد مانع من استمرار فتح سجل الناخبين طيلة شهر أغسطس المقبل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك