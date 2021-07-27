الشهيبي يدعو إلى استمرار فتح سجل الناخبين طوال أغسطس المقبل

اعتبر العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام، توفيق الشهيبي، أن ارتفاع أعداد المسجلين في سجل الانتخابات، دليل على ارتفاع الوعي بضرورة وأهمية التسجيل.

الشهيبي، وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال: إن “الزيادة المضطردة في عدد المسجلين بالسجل الانتخابي خلال الأيام الأخيرة أمر مبشر ودليل على زيادة علم الناس بفتح سجل الناخبين ووعيهم بضرورة التسجيل”.

وأوضح أنه “بما أنه لم يتم إقرار قانون الانتخابات بعد فلا يوجد مانع من استمرار فتح سجل الناخبين طيلة شهر أغسطس المقبل”.

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