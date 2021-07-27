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أبو خريص تؤكد سوء الوضع الوبائي في سرت

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت عضو المجلس البلدي الـمكلفة بمتابعة ملف الصحة في بلدية سرت، هنية أبوخريص، سوء الوضع الوبائي في البلدية وضعف الاستعدادات الطبية، خصوصا مع عدم توفر الأكسجين اللازم الذي تسبب بوقوع حالتي وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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