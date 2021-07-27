المنفي يدعو الاتحاد الإفريقي لدعم ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاتحاد الإفريقي للاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الإفريقية.

وشدد المنفي خلال الكلمة التي ألقاها في ختام زيارته للكونغو برازافيل، اليوم الثلاثاء، على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي برئاسة الرئيس “دينيس ساسو”، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية، وأكد على ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الإفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي.

وأشاد المنفي باهتمام الدول الإفريقية بليبيا الذي يؤكد أهمية التوجه نحو القارة الإفريقية وخلق شراكات إقتصادية معها، واستثمار مواردها الاستثمار الأمثل الذي يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب المنفي الدول الإفريقية، الاتجاه نحو التنمية المستدامة التي تحد من الفقر والبطالة ومساعدة الشباب الإفريقي للاستقرار في بلاده، ليساهم في تنميتها، والعدول عن قرار الهجرة نحو المجهول، لقطع الطريق على الدول التي لديها أطماع في الخيرات الإفريقية.