«الداخلية»: ضبط المتهمة قاتلة زوجها بسبها

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط سيدة متهمة في قضية قتل راح ضحيتها زوجها، وذلك في مركز شرطة سبها بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بالمدينة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن أعضاء مركز شرطة سبها المدينة تمكنوا بالتعاون مع قسم البحث الجنائي سبها من ضبط المدعوة «ز . ج . ض» كونها متورطة في واقعة مقتل زوجها.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه بالتحقيق مع المتهمة اعترفت بما نسب إليها وتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.