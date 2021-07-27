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“الحداد” يصل لموسكو مع وفد من رئاسة أركان الجيش الليبي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية إن رئيس الأركان الفريق أول ركن “محمد الحداد” والوفد المرافق له قد وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو -الإثنين- في زيارة رسمية إلى روسيا.

وأضافت الرئاسة أن هذه الزيارة تأتي بعد تلقي “الحداد” لدعوة من الجنرال “غيراسيموف فاليري” رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الروسي.

ولم ترد أي تفاصيل من المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوطنية عن ملفات الزيارة وقد سبقت هذه الزيارة وصول وفد آخر يمثل القيادة العامة للجيش الوطني، وسط ترقبات لمسار اللجنة العسكرية 5+5 نحو توحيد المؤسسة العسكرية وتنفيذ ما رشح عن اتفاق جنيف وما أعقبه من نتائج لجنة الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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