رئيس البرلمان يحذر من ظهور حكومة موازية في الشرق

حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من ظهور حكومة جديدة موازية في الشرق إذا تأجلت الانتخابات.

وبين صالح لرويترز أنه لا يريد رؤية المزيد من الانقسامات مضيفا “إذا تعطلت الانتخابات، سوف نرجع للمربع الاول” محذرا من أن حكومة جديدة موازية ستظهر في الشرق.

وأضاف صالح أن “الرئيس وحده الذي يحسم أمر وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد” مضيفا أن هناك صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخلات الخارجية.

وأشار صالح إلى أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات وأصبحت حكومة لطرابلس فقط وطالبها بالاهتمام بالالتزامات المتعلقة بالحكومتين اللتين جرى حلهما.

واعتبر أنه لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة البالغ عددهم 75 عضوا وأضاف “لدينا إعلان دستوري … نحن لسنا بحاجة إلى الالتفاف وضياع الوقت. ولا مساومة“.

وتابع أن الميزانية التي اقترحتها الحكومة وقيمتها مئة مليار دينار (21.15 مليار دولار) كبيرة للغاية وإنه كان يتوقع الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليارا.