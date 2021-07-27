الهادي الصغير: النواب منزعجون من إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما

عبر عضو مجلس النواب وعضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية عبدالهادي الصغير، عن انزعاجهم من بيان البعثة الأممية بشأن إشراك مجلس الدولة في اجتماعات روما ، مضيفاً بأنه لم يتم الاتفاق على ذلك .

وأوضح الصغير في بيان طالعته “الساعة 24″، أن من يحق له سن التشريعات الانتخابية هو مجلس النواب ، مشيراً إلى تواصلهم مع مجلس الدولة في عديد الحوارات وتنتهى بالوصول إلى طريق مسدود لعدم رغبة مجلس الدولة إجراء انتخابات 24 ديسمبر.

وشدد النائب البرلماني على حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد.

وكانت البعثة الأممية دعت لإشراك مجلس الدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك اجتماع روما، وحثت المجلسين على العمل بحسن نية لتحقيق الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.