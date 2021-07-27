وزير النفط: نشجع التحول نحو الطاقات النظيفة

أكد وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون خلال مشاركته عن بعد في المائدة المستديرة للمنظمة العربية الآورومتوسطية للتعاون الإقتصادي (EMA)أن الوزارة تشجع التحول نحو الطاقات النظيفة كطاقة الهيدروجين، وكذلك عموم الطاقات المتجددة.

وتحدث عون عن فرص الاستثمار في ليبيا في مجال النفط والغاز، وأعطى نبذة عن قطاع النفط في ليبيا وأشاد بكفاءة وخبرة الشركات الألمانية في مجالات: النفط والغاز، والطرق والجسور، والإنشاءات.

وأشار عون إلى تطوير وإنشاء مصافي نفط وأشاد بنهج حكومة الوحدة الوطنية لإفراد وزارة خاصة للبيئة، والذى يحدث للمرة ٍالاولى في تاريخ الحكومات المتعاقبة في ليبيا، وهو النهج نفسه المتبع في وزارة النفط والغاز حيث أُفرد للبيئة إدارة خاصة بها، شأنها شأن إدارة خاصة للطاقات المتجددة.

وجرى خلال المائدة المستديرة للمنظمة العربية الآورومتوسطية للتعاون الإقتصادي مناقشة احتياجات القطاع الخاص في ليبيا للمساهمة في مجالات الطاقة والنفط وبحث فرص العمل والتعاون المشترك مع الشركات الألمانية خصوصاً في مجالات الطاقة والنفط وتشجيع ليبيا للتحول نحو الطاقات المتجددة، وعرض شراكة ألمانية بالخصوص.

وشارك في الجلسة من الجانب الليبي وزارة النفط والغاز، وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية، المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة

من الجانب الألمانى شاركت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة، عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات المواصلات والطاقة والنفط.