ليبيا الان

توقيع مذكرة تفاهم في طرابلس بين اتحاديّ غرف التجارة والصناعة في ليبيا والإمارات

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار والخصخصة “جمال اللموشي” تعزيز التعاون الاقتصادي، مع نائب رئيس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة “عبدالله العويس”.

وشهد الاجتماع الذي عقد الاثنين في طرابلس بحضور مديرين عاميّن ورؤساء شركات كبيرة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين، تضمنت تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والرفع من حجم المبادرات والأنشطة بين المؤسسات وشركات القطاع الخاص وتحسين فرص الاستثمار في البلدين.

وكان في استقبال الوفد الإماراتي الذي يزور طرابلس هذه الأيام، رئيس اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” و وكيل وزارة المواصلات “خالد السويسي” ورئيس مصلحة الموانئ “عمر الجواشي” ومديرون عامون للمصارف وعدد من الشركات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك