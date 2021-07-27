قسم العزل زليتن يكشف حقيقة وفاة مرضى بسبب نقص الأكسجين

نفى قسم العزل بمركز العزل زليتن اليوم الثلاثاء ما تردد من شائعات حول وجود حالات وفاة بسبب نقص الأكسجين.

وبين قسم العزل أن سبب حالات الوفاة هو تدهور الحالة الصحية للمرضى بحسب المكتب الإعلامي لبلدية لزليتن.

وأكد فرج الجندي مسؤول وحدة الأكسجين بقسم العزل زليتن نفاد الأكسجين بالقسم مشيرا إلى أن بعض المواطنين تبرعوا بجمع اسطوانات من مختلف المرافق الطبية مشيرا إلى أنه يوجد لدى القسم حاليا 45 اسطوانة تكفي المرضى لمدة ثلاث ساعات فقط أما الأكسجين السائب فلدى القسم ما يكفيه فقط لمدة 24 ساعة.

ودعا فرج المواطنين الذين لديهم اسطوانات أكسجين لإحضارها ليأخذوا مكانها أخرى خاوية وأكد أن الشركة الليبية ساعدت القسم مطالبا إياها بإحضار كميات كافية حيث أن القسم طلب 5000 لكنه تسلم أمس 2500 فقط وكذلك اليوم الثلاثاء سيستلم نفس الكمية.