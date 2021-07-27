مطالبات بتفعيل دور الأحزاب في العملية السياسية

طالب عدد من الأحزاب والتكتلات السياسية اللجنة البرلمانية ومفوضية الانتخابات المجتمعون في روما بتفعيل دور الأحزاب في العملية السياسية، كما شددت الأحزاب في بيانها على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر.

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