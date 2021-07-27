«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بايجاد بدائل لتوفير الأكسجين تفاديا لحدوث أزمة

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصدار تعليمات عاجل إلى وزارة الصحة للبحث عن كافة المصادر المحلية والخارجية لتوفير مادة الأكسجين الطبي وتحمل كافة المسؤوليات في هذا الشأن.

وقال الشنطي في كتاب وجهه للدبيبة نشرته الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن أغلب مراكز العزل الصحي تعاني نقصا حادا في مداة الأكسجين «حيث وصلت نسبة الأكسجين في مستشفى طرابلس الجامعي لهذا اليوم إلى 10% من احتياج المركز، والتي لا تغطي احتياج الحالات الموجودة، والبالغ عددها 14 حالة، إلا لساعات معدودة».

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وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كتابه إلى أن «مدير الشركة الليبية للغازات المصنعة أفاد بعدم قدرة الشركة على توفير مادة الأكسجين لكافة المستشفيات ومراكز العزل نظرا للطلب المتزايد».

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