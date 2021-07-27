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حملة تطعيم في العيادات الجامعية بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت صباح اليوم بمدينة بنغازي حملة تطعيم كوفيد تسعة عشر، في العيادة الجامعية بجامعة قاريونس استهدفت موظفين وطلبة من الجامعة وعموم الناس من سكان المدينة، ولاقت الحملة قبولا كبيرا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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