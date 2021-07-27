حملة تطعيم في العيادات الجامعية بمدينة بنغازي

انطلقت صباح اليوم بمدينة بنغازي حملة تطعيم كوفيد تسعة عشر، في العيادة الجامعية بجامعة قاريونس استهدفت موظفين وطلبة من الجامعة وعموم الناس من سكان المدينة، ولاقت الحملة قبولا كبيرا.

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