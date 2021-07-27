جبريل اوحيدة: أحداث تونس تتناغم مع أمنيات كثير من الليبيين لإنهاء هيمنة الإخوان

اعتبر عضو مجلس النواب، جبريل اوحيدة، أن الأوضاع السياسية التي تشهدها الدولة الشقيقة تونس تتناغم مع فرحة وتمنيات كثير من الليبيين بإنهاء هيمنة الإخوان على العاصمة ومؤسسات الدولة.

وقال «أوحيدة»، في تصريحات خاصة لموقع «عربي21» القطري، أن الوضع في تونس يختلف تمامًا عنه في ليبيا، كون مؤسسات الدولة في تونس متماسكة، والرئيس منتخب، وهناك دستور معتمد يخوله التدخل في الوقت المناسب لحسم أي صراع أو خطر داخلي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن السيطرة على الموقف، في دولة مدنية تحتكر فيها الدولة السلاح، ومؤسساتها الأمنية والعسكرية تخضع لرأس هرم الدولة، وكل هذا منعدم في ليبيا، موضحا أنه نظرا لطبيعة الوضع في ليبيا، وانتشار السلاح، واتساع رقعة البلاد، فلن تستطيع السلطة التنفيذية المعينة بإرادة دولية القيام بما قام به قيس سعيد.

أما فيما يتعلق بمباركة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لما حدث في تونس، قال عضو مجلس النواب: إن هذا يتناغم مع فرحة وتمنيات كثير من الليبيين بإنهاء هيمنة الإخوان على العاصمة ومؤسسات الدولة.