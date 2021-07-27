السفير الأمريكي: المصالحة عمل هام قامت به حكومة الوحدة الوطنية

أكد المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن المصالحة عمل هام قامت به حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا أن عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي أبلغاه أمس الاثنين عن ميثاق فزان للتعايش السلمي وأردف “أنا أثني عليهم لجهودهم، والتي يمكن أن تحقق مزيدًا من الاستقرار في ليبيا”.

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ووقعت المكونات الاجتماعية في الجنوب أمس الاثنين على ميثاق فزان للتعايش السلمي وأكد الكوني، في كلمته خلال ملتقى فزان للتعايش السلمي والوئام الذي عقد برعاية المجلس الرئاسي تحت شعار “فزان من أجل ليبيا واحدة موحدة”، إلى ما مرت به فزان من صراعات وتجاذبات وخلافات اجتماعية خلال السنوات الماضية، حيث كان من الضروري بمكان، أن يعقد هذا الملتقى، الذي يأتي في وقت حساس جداً، ويمثل بارقة أمل ستؤسس للتعايش السلمي بين كل أبناء الجنوب، متمنياً أن تكون هذه المبادرة، دافعاً لمبادرات وطنية أخرى في كل أنحاء البلاد.