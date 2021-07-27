ليبيا الان

تسجيل 3348 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدة مدن مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات التراكمية إلى 240 ألفا و309.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك