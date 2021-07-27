تسجيل 3348 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3348 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدة مدن مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات التراكمية إلى 240 ألفا و309.

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