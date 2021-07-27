في ختام زيارته لبرازافيل.. المنفي: يجب التنسيق بين الشركاء الدوليين لحل القضايا الليبية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، الاتحاد الإفريقي للاضطلاع بدوره تجاه ليبيا ودعمها لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام الذي سينعكس على دول الجوار ودول القارة الإفريقية.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المنفي في ختام زيارته لجمهورية “الكونغو برازافيل”، اليوم الثلاثاء، والتي بحث خلالها مع الرئيس الكنغولي ” دينيس ساسو نغيسو” آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية اللجنة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي الخاصة بالشأن الليبي برئاسة الرئيس “دينيس ساسو”، لتمكين الاتحاد من تقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا وتعزيز نتائج مبادرات دول الجوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد المنفي على ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الإفريقي لحلحلة القضايا الخاصة بالشأن الليبي.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي باهتمام الدول الإفريقية بليبيا الذي يؤكد أهمية التوجه نحو القارة الإفريقية وخلق شراكات اقتصادية معها، واستثمار مواردها الاستثمار الأمثل الذي يؤهلها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة.

وطالب المنفي الدول الإفريقية بالاتجاه نحو التنمية المستدامة التي تحد من الفقر والبطالة ومساعدة الشباب الإفريقي للاستقرار في بلاده، ليساهم في تنميتها، والعدول عن قرار الهجرة نحو المجهول، لقطع الطريق على الدول التي لديها أطماع في الخيرات الإفريقية.