القوات الخاصة تواصل إعدام بقايا مخلفات الحرب

تمكنت عناصر السرية ثمانين صاعقة التابعة للكتيبة الأولى بالتعاون مع صنف الهندسة العسكرية، من إعدام بقايا مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي عام ألفين وأربعة عشر بمدينة بنغازي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي التابع لإدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة، فإن هذه المخلفات تم زرعها من قبل المجموعات الإرهابية في منازل الآمنين بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم تفكيك وإعدام بقايا تلك المخلفات من قبل منتسبي قوات الصاعقة بالتعاون مع صنف الهندسة العسكرية.

يأتي ذلك مع مواصلة القوات المسلحة تطهير المنطقة من بقايا التنظيم المتطرف بالجنوب الليبي، واقتلاع جذور الإرهاب من البلاد.

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