بعيو: متى نحاكم المتأسلمين القتلة واللصوص

سلط الكاتب الصحفي محمد بعيو الضوء على ما تشهده تونس من أحداث قائلا “متى نحاكمُ المتأسلمين القتلة واللصوص”.

وقال بعيو “المشكلة الكبرى التي تواجه الشيخ راشد الغنوشي (رئيس البرلمان التونسي المجمد) ليست تجميد صفته النيابية بل رفع الحصانة عنه وإمكانية محاكمته في اتهامات خطيرة مثل التواطؤ في أعمال إرهابية أو التستر عليها، والإثراء غير المشروع” مضيفا “متى نحاكمُ المتأسلمين القتلة واللصوص”.

” style=”height: 605.994px;”>

وكان الجيش التونسي منع الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.