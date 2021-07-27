مصادر: 3 معسكرات لميليشيات إخوانية في ليبيا أعلنت حالة الطوارئ بعد أحداث تونس

قالت مصادر من داخل العاصمة طرابلس، إن ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان في غرب ليبيا، بدأت حالة طوارئ داخل معسكراتها، فيما عقدت اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان في ليبيا، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وأشارت، في تصريحات لصحيفة “الوطن” السعودية، إلى أنه حدث تواصل لقادة الإخوان في ليبيا مع قيادات الإخوان في تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها.

وأضافت المصادر، أن 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا، كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

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