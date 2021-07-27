الزناتي: المنطقة الغربية تأثرت بالمتحور الهندي من كورونا بسبب العائدين من الخارج

قال وزير الصحة، علي الزناتي، إن فرض حظر التجوال في عدد ‏من المناطق والمدن، جاء من أجل منع تفاقم الوضع الوبائي ‏لفيروس كورونا المستجد في المنطقتين الجنوبية والشرقية من ‏البلاد.‏

وأوضح الزناتي في تصريحات متلفزة، أن عدد من مناطق الساحل الغربي تأثرت بشكل ‏كبير بالوضع الوبائي في تونس، لافتًا إلى أن المتحور الهندي ينتشر ‏بشكل سريع.‏

وأشار إلى أن تحديد المناطق الساخنة المصابة بكورونا يكون ‏بناء على معايير وعلى العينات الإيجابية التي يتم اكتشافها في ‏تلك المنطقة أكثر من 400 حالة، وكل منطقة تزداد فيها تلك ‏العينات يطلق عليها منطقة ساخنة وتحتاج إلى رعاية خاصة.‏

ولفت إلى أنه ظهرت مؤخرات حالات إيجابية كبيرة في غرب ‏البلاد وصولا إلى الجبل الغربي، وفي المقابل الوضع في ‏المنطقة الشرقية والجنوبية مستقر جدا وعدد الحالات قليل ‏بصورة كبيرة.‏

وذكر أنه لذلك قرر رئيس الوزراء فرض حظر تجوال لمدة ‏أسبوعين في المنطقة الوسطى والساحل الغربي والجبل ‏الغربي، للسيطرة على الوضع الوبائي وعدم انتشاره إلى ‏المنطقة الشرقية والجنوبية.‏

وأضاف بأن الفرق في عدد الإصابات بين المنطقة ‏الشرقية والغربية، يرجع إلى ما تعرضت له تونس الفترة ‏الماضية من تفشي للجائحة والمتحور الهندي، لكثرة العائدين ‏من تونس في تلك الفترة والمترددين على تونس من طرابلس ‏ومصراتة، والذين مروا عبر معبر رأس جدير مرورا بزوارة ‏والزاوية، وأعتقد أن هذا هو المبرر الوحيد لتلك الفروق في ‏الإصابات.‏

وأضاف: “رغم أن المتحور الهندي الجديد ذو انتشار ‏سريع، لكنه أقل ضررًا من النسخ السابقة من كورونا، بحسب ‏إحصائياتنا حول الحالات التي تحتاج إلى العناية الفائقة، كما ‏أن حالات الوفاة أقل من المتوقع بكثير”.‏

واستمر: “للسيطرة على عدم تفشي الفيروس في المناطق ‏الأخرى غير المتضررة، هناك قرار سابق للحكومة والواجب ‏تنفيذه بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات وكافة الأماكن ‏وتقليل الحركة بين المدن، التي يمكن أن تسبب في انتشار ‏العدوى وللسيطرة على الوباء”.‏

واستدرك: “لجنة الوبائيات التابعة للوزارة تصدر دوما ‏إخطارات لأي أماكن ساخنة تظهر فيها إصابات كبيرة بضرورة ‏فرض حظر كلي أو جزئي، حسب انتشار الفيروس فيها، ولا ‏نحتاج إلى فرض الحظر في المناطق التي لم ينتشر فيها كورونا ‏حتى الآن”.‏

وتحدث عن أن هناك قرارًا تم اتخاذه بمنع التنقل بين الشرق ‏والغرب، لمنع انتشار الجائحة في شرق البلاد، مضيفا: “بالأصل ‏قرار حظر التجوال في الغرب الهدف منها منع انتشار الفيروس ‏في شرق وجنوب البلاد.‏

وتطرق لصرف حكومة الدبيبة 500 مليون دينار لصالح ‏وزارة الصحة، بقوله إنه على الرغم من الوازرة تعاني من عدم ‏وجود ميزانية وعدم اعتمادها من قبل مجلس النواب، ‏ورغبتهم في إلغاء بند الطوارئ، إلا أنها عملت جاهدة بفضل ‏جهود الجيش الأبيض التي ينبغي أن نحييهم ونرفع لهم ‏القبعة، لكن نعاني من مشاكل أخرى مثل المشاكل اللوجيستية ‏ونقص المعدات وعدم صرف مكافآت للعناصر الطبية ‏والمساعدة، ونتعامل معها من دون أن نتقاضى أي مبالغ إلا ‏من خلال ما تم صرفه اليوم فقط.‏

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