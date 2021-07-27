البيوضي: استغلال أحداث تونس للإيهام بأن القاعدة الدستورية ستؤسس لانقلاب رئاسي تضليل متعمد

أكد الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، إن محاولات توجيه الرأي العام في ليبيا ضد الانتخابات الرئاسية المباشرة وإسقاطها على ما حدث في تونس هو تضليل متعمد واستغلال سيئ لفعل سياسي في بلد محكوم بمؤسسات سيادية وقيم مدنية راسخة.

وأشار، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن الليبيين معنيون بما يحدث في تونس، حيث شقّ الوضع السياسي بها طريقه نحو التغيير ولن يعود للوراء، معتبرًا أن هذا هو الطبيعي بحكم الجوار والعلاقة التاريخية بين الشعبين.

ورأى أن ما حدث في تونس، وبعيدًا عن البكائيات والمظلوميات، هو مسار سياسي تعاطى مع أزمة داخلية مركبة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وذروتها كان فعل سياسي اتخذت بموجبه تدابير رئاسية لحماية الدولة من الانهيار وتحت الدستور التونسي، وأن من يملك الرفض أو القبول هو الشعب التونسي.

وشدد على أن أي انخراط غير مسؤول في الشأن الداخلي التونسي من قبل الأطراف الليبية أو أحدها سيحولها لظهير داعم لأحد الأطراف في تونس، على نحو ما، وهي خطوة غير محسوبة وتبعاتها ستكون محسوسة.

وأكد أن ليبيا بحاجة ماسة لاستكمال المسار السياسي السلمي والتوجه لصناديق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في ديسمبر 2021م، دون تأجيل أو تأخير.

وطالب بإيقاف موجات الاصطفاف ومحاولات الإيهام واختلاق الذرائع بأن القاعدة الدستورية ستؤسس لانقلاب رئاسي، معلقًا بالقول “وكأن الانقلاب لم يحدث على الانتخابات البرلمانية”.

ولفت إلى أن الأزمة في تونس ذات مسارات طويلة ومتداخلة ولم تحدث فجأة وتطورها في المستويات المختلفة أمر متوقع، مضيفا “ونحن بأمس الحاجة لاستكمال الخطة التمهيدية خارطة الطريق، حتى لا تزداد أوضاعنا سوءا، فالبديل الوحيد أمامنا هو تفكك ليبيا ككيان”.

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