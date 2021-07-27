إدارة التطعيمات: معدل التلقيح يوميًا يفوق 7000 جرعة

وصف مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، الإقبال على الحملة الاستثنائية الحالية في طرابلس ضد فيروس كورونا بـالممتاز، لافتًا إلى أن معدل التطعيمات يوميًا يفوق سبعة آلاف جرعة.

سميو في تصريحات إعلامية، أشار إلى أن إدارة التطعيمات خصصت لبلدية طرابلس قرابة أربعين ألف جرعة من اللقاح بعد تزايد انتشار الفيروس، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من اللقاح في البلاد قارب ستمائة ألف مواطن.

كما أكد سميو، على ضرورة أن ينتظر المتعافون من الفيروس من ثلاثة إلى ستة أشهر قبل الحصول على اللقاح، على اعتبار أن الجسم يكون في مرحلة بناء مناعة طبيعية.

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