ناشطة تونسية: الشعب الليبي يعيش نفس معاناة تونس والجميع بنتظر النتائج

قالت الناشطة التونسية والمختصة في التواصل السياسي، كوثر الدعاسي، رأت أنه “من الطبيعي والمنتظر أن يؤثر ما قام به الرئيس التونسي على الأوضاع السياسية في ليبيا، خاصة أن الشعب الليبي يعيش تقريبا نفس معاناة تونس من إيقاف الميزانية، والمشكلات الاجتماعية، وتدهور الأوضاع في ليبيا”.

وأضافت «الدعاسي»، في تصريحات لموقع”عربي21″: «تعالت بعض الأصوات في ليبيا، منادية بتكرار التجربة، لكن الاختلاف بين تونس وليبيا يتركز في وضعية الجيش والشرطة؛ ففي تونس مؤسستان صامدتان وموحدتان، عكس ليبيا، كما أن قيس سعيد رئيس منتخب بأغلبية من الشعب، ما يجعل المقارنة وتكرار التجربة صعب، حتى وإن طالب بها البعض».

وأشارت إلى أن “الجميع، سواء في ليبيا أو غيرها، ينتظرون مآل الأحداث في تونس، التي تنتظر هي أيضا مآلات إجراءات الرئيس، لذا فالساعات القادمة ستكون فاصلة ومؤثرة، خاصة في الدول ذات الجوار والعلاقة مع تونس ومنها ليبيا”.